Что для мужчин лучше всего - formen.best

ОБЩЕСТВО КАК СТАТЬ ВЫСОКОЦЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В 2023 ГОДУ Давайте посмотрим правде в глаза – вы не идеальны. Не волнуйтесь, я тоже. У каждого мужчины, которого я знаю, есть недостатки…

УХОД 8 КРАСИВЫХ СТИЛЕЙ БОРОДЫ ДЛЯ ЛЫСЫХ ПАРНЕЙ Ваши волосы переехали на юг, да? Не волнуйтесь – эти стили бороды идеально подходят для лысеющих мужчин. Скажем прямо: облысение –

ОДЕЖДА И СТИЛЬ КАК И С ЧЕМ НОСИТЬ МУЖСКИЕ МОДЕЛЬНЫЕ КРОССОВКИ Как носить мужские кроссовки и вписывать их в повседневную одежду? В этом подробном руководстве мы рассмотрим, что это такое, чем они не являются и как их носить.

ЗНАКОМСТВА И УВЕРЕННОСТЬ КАК ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН Один из лучших способов перестать бояться красивых женщин – понять, что на самом деле они не хотят, чтобы вы так себя чувствовали.

ОДЕЖДА И СТИЛЬ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОДШИТЬ БРЮКИ (БЕЗ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ) Хотите узнать, как подшить брюки, не отдавая их портному и не покупая швейную машинку? Вы попали по адресу! Вы уже знаете, что невысоким мужчинам необходимо

ОДЕЖДА И СТИЛЬ 8 РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГАЛСТУКОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТИЛЯ Я готов поставить хорошие деньги на то, что каждый мужчина в США владеет как минимум несколькими видами галстуков. Будем откровенны, без него трудно прожить

УХОД 6 ДУХОВ ОТ ВЕРСАЧЕ, КОТОРЫЕ ПОРАДУЮТ ВАШИ НОЗДРИ Хотите быть тем парнем, который всегда пахнет великолепно? Обратите внимание на эти одеколоны от Versace. Они обязательно произведут положительное впечатление.

ОБЩЕСТВО 7 ПРОСТЫХ СПОСОБОВ ДОСТИЖЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЯ Когда вы сталкиваетесь с различными проблемами, которые бросает вам жизнь, может показаться, что не так-то просто сохранять позитивный настрой все это время.

ОБЗОРЫ ТОВАРОВ 20 ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ Современная розничная торговля полна предложений – если вы знаете, где искать. Но между динамическим ценообразованием… молниеносными распродажами…

УХОД 6 ЛУЧШИХ ДУХОВ PRADA ДЛЯ МУЖЧИН Нужен новый аромат для пополнения вашей коллекции? Эти одеколоны Prada вас не разочаруют! Дом Prada существует с 1913 года, когда он открылся как магазин

ОБЗОРЫ ТОВАРОВ 17 САМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И СТИЛЬНЫХ МУЖСКИХ РЮКЗАКОВ Нет более практичного способа перевозить свое снаряжение, чем высококачественный рюкзак. Читайте дальше, чтобы узнать о наших лучших рюкзаках!

ЗНАКОМСТВА И УВЕРЕННОСТЬ НАДОЕЛО БЫТЬ “БЕТОЙ”? 10 СОВЕТОВ, КАК СТАТЬ “АЛЬФА-САМЦОМ” Что делает человека “альфа-самцом”? Волосы на груди? То, насколько он похож на Дуэйна Джонсона, или то, как сильно он бьет? НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО

ОДЕЖДА И СТИЛЬ ЧТО ТАКОЕ ДВИЖЕНИЕ “МЕДЛЕННОЙ МОДЫ”? Любопытно узнать, что такое “медленная мода”? В этой статье мы рассмотрим, что это такое и почему на это стоит обратить внимание.

ЗНАКОМСТВА И УВЕРЕННОСТЬ ЖЕНСТВЕННЫЙ ЛИ ВЫ МУЖЧИНА? (ПРИВЛЕКАЮТ ЛИ ЖЕНЩИН ЖЕНСТВЕННЫЕ МУЖЧИНЫ?) Меняется то, что женщины находят привлекательным в мужчинах. Согласно последним исследованиям, парни с более женственными чертами характера могут быть

ОДЕЖДА И СТИЛЬ 9 БРЕНДОВ ОДЕЖДЫ БРИТАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ Посмотрите на эти 9 брендов, созданных в Великобритании, которые поддерживают старую школу мужской одежды в лучшем виде. До промышленной революции практически

ОДЕЖДА И СТИЛЬ КАК ХОРОШО ОДЕВАТЬСЯ: 10 ОСНОВНЫХ СОВЕТОВ ПО СТИЛЮ ДЛЯ МУЖЧИН В 2023 ГОДУ Хотите хорошо одеваться, но не знаете, с чего начать? Это простое руководство по мужскому стилю предлагает 10 вещей, которые вы можете сделать уже сегодня

ОБЗОРЫ ТОВАРОВ ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ ЧАСОВ SEIKO Когда большинство мужчин задумываются о покупке надежных и качественных наручных часов, на первый план выходят такие марки, как Rolex и Audemars Piguet.

ОДЕЖДА И СТИЛЬ КАК СТИРАТЬ ШЕРСТЯНЫЕ СВИТЕРА У вас есть шерстяной свитер, который нужно почистить? Вот пошаговое руководство по уходу за шерстяными свитерами и их стирке. Шерсть –

ЗДОРОВЬЕ И ФИТНЕС 25 ЛУЧШИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДПЛЕЧИЙ ВСЕХ ВРЕМЕН Ваши предплечья не получают того уважения, которого они заслуживают. Более толстые и полные предплечья не только выглядят более эстетично, но и увеличивают

ЗНАКОМСТВА И УВЕРЕННОСТЬ 10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ЖЕНЩИНЫ ЗАМЕЧАЮТ В МУЖЧИНЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ Большинство парней считают, что женщины обращают внимание только на мужчин с внешностью Брэда Питта, бицепсами размером с Техас и деньгами больше, чем

УХОД КАК ПОДСТРИЧЬ ВОЛОСЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ (МУЖЧИНЫ) За последний год нам пришлось смириться с тем, что парикмахеры не всегда будут доступны. Это означает, что нам приходится приспосабливаться, а в некоторых

ЗНАКОМСТВА И УВЕРЕННОСТЬ КАК ВСТРЕЧАТЬСЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ЖЕНЩИНАМИ ОДНОВРЕМЕННО? В наши дни знакомства с несколькими людьми одновременно – это то, что делают и мужчины, и женщины, чтобы насладиться веселым и захватывающим образом

УХОД КАК ХОРОШО ПАХНУТЬ, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ОДЕКОЛОН И ДУХИ Умение хорошо пахнуть – это не просто тщеславие, это важный аспект персонального брэндинга и отражение гигиены. Но что делать, если вы относитесь