Как выбрать мужской шарф (и лучшие бренды, достойные ваших денег)

Господа, позвольте рассказать вам одну историю, которую я пережил в один жестоко холодный утренний день в Киеве.

Я только что вышел на улицу в хорошем шерстяном пальто, кожаных перчатках и своих любимых ботинках. Но забыл одну вещь — шарф. Через пять минут я уже дрожал, как новобранец в первый день на сборе.

Когда я добрался до кафе, парень за прилавком — пожилой джентльмен в кашемировом шарфе, аккуратно завязанном под пальто — выглядел так, будто должен был быть моим стилистом.

В тот день я перестал недооценивать шарфы.

Шарфы — это не просто зимние аксессуары.

Это мощные акценты. Поводы для разговора. Фирменные детали. И да — спасатели жизни, когда температура опускается ниже нуля.

Сегодня мы подробно разберём:

Что делает мужской шарф действительно хорошим

Как носить его, как мужчина, который знает, что делает

И лучшие бренды шарфов — от бюджетных вариантов до роскошных инвестиций

Давайте завернёмся по-настоящему. (Да, я так и сказал.)

Что делает мужской шарф отличным?

Вы когда-нибудь пожимали кому-то руку и сразу понимали, что этот человек следит за собой? Шарф — то же самое. Его текстура, драпировка, цвет — они говорят за вас ещё до того, как вы откроете рот.

Итак, на что обращать внимание:

Материал, соответствующий вашей задаче

Кашемир — бархатисто-мягкий, тёплый, изысканный. Золотой стандарт.

— бархатисто-мягкий, тёплый, изысканный. Золотой стандарт. Мериносовая шерсть — лёгкая, дышащая, отлично подходит для повседневной носки.

— лёгкая, дышащая, отлично подходит для повседневной носки. Шёлк — гладкий и лёгкий; идеально под пиджак, но не поверх пуховика.

— гладкий и лёгкий; идеально под пиджак, но не поверх пуховика. Хлопковые смеси — отличны для переходных сезонов. Дышащие, легко стираются.

— отличны для переходных сезонов. Дышащие, легко стираются. Акрил или полиэстер — избегайте, если только это не качественный продукт. Быстро скатываются и могут ощущаться как пластик.

Если шарф колется, как ваше армейское одеяло — носить его не стоит.

Длина, которая подходит именно вам

Слишком короткий — будете выглядеть так, будто одолжили шарф у ребёнка. Слишком длинный — как костюм для косплея.

Оптимально: длина 70–80 дюймов (около 180–200 см), ширина 10–14 дюймов (25–35 см). Этого достаточно для крепкого узла, стильной драпировки или быстрого обёртывания.

Цвет, который подчёркивает, а не кричит

Начните с нейтральных оттенков: угольный, тёмно-синий, верблюжий, оливковый. Затем можно попробовать более смелые узоры (клетка тартан, гусиная лапка), когда уверены в сочетании.

Совет эксперта: если ваше пальто яркое, выбирайте простой шарф. Если пальто однотонное — пусть шарф говорит за вас.

Стиль — это не громко. Это стратегично.

Давайте честно — никто не хочет выглядеть как тот парень в аэропорту, который носит шарф, будто это подушка для шеи.

Вот три способа, как настоящие мужчины носят шарфы с умом:

Парижский узел

Сложите шарф пополам, проденьте концы через петлю. Готово. Отлично смотрится с бушлатом или тренчем.

Один оборот

Оберните один раз, без узлов. Непринуждённо, расслабленно, элегантно.

Дэвид Бекхэм часто носит именно так, гуляя с ребёнком по Ноттинг-Хиллу — это выглядит легко. Потому что так и есть.

Свободная драпировка

Просто дайте шарфу свободно свисать. Особенно хорошо под пиджаком. Клинт Иствуд сделал этот приём легендарным в фильме «Хороший, плохой, стильный».

Лучшие бренды мужских шарфов (от бюджета до люкса)

Честно говоря, шарф — это «чувство». Вы хотите прикоснуться к нему, надеть и сразу подумать: «Да, вот оно».

Поэтому я делюсь брендами, которые рекомендую своим клиентам, друзьям и сыновьям.

Бюджетные и среднеценовые бренды (до $100)

Бренд Цена Почему стоит выбрать Uniqlo $20–$40 Удивительно хорошее качество за свои деньги. Простые варианты из мериносовой шерсти. Отлично для путешествий или запасной вариант. Banana Republic $40–$80 Городская элегантность. Часто встречаются отличные варианты с ёлочкой или шерстяными смесями. J.Crew / J.Crew Factory $30–$90 Прекрасные текстуры. Итальянские смеси шерсти и кашемира выглядят дороже своей цены. Barbour $60–$90 Наследие британской сельской жизни с элементами грубой изысканности. Отличные тартаны.

Uniqlo

Banana Republic

J.Crew / J.Crew Factory

Barbour

Премиум и люксовые бренды (если хотите заявить о себе)

Бренд Цена За что платите Loro Piana $400+ Самый мягкий кашемир на планете. Тихая роскошь. Лёгкий, почти незаметный шик. Burberry $350+ Классическая клетка — вне времени. От Стива Маккуина до Дрейка — символ наследия. Johnstons of Elgin $150–$300 Шотландское качество с 1797 года. Отличное соотношение цены и 100% кашемира. Brunello Cucinelli $500+ Итальянская элегантность. Да, дорого. Но каждая строчка — совершенство.

Loro Piana

Burberry

Johnstons of Elgin

Brunello Cucinelli

Кто носит лучше всех? (Вдохновение от знаменитостей)

Дэвид Бекхэм — король лёгких многослойных образов с шарфами. Вы увидите его в Burberry, Acne Studios и кастомном кашемире.

— король лёгких многослойных образов с шарфами. Вы увидите его в Burberry, Acne Studios и кастомном кашемире. Райан Гослинг — часто выбирает простые однотонные шарфы. Сдержанно и мужественно.

— часто выбирает простые однотонные шарфы. Сдержанно и мужественно. Брэд Питт — предпочитает длинные нейтральные шарфы с грубыми куртками.

— предпочитает длинные нейтральные шарфы с грубыми куртками. Гарри Стайлс — любит смелые (даже слишком большие) шарфы — доказательство, что уверенность важнее правил.

Но помните: шарф не делает мужчину. Мужчина заставляет шарф работать.

Шарф — это сигнал

Когда мужчина носит отличный шарф, он говорит миру:

Я умею одеваться.

Я обращаю внимание на детали.

Мне не страшно выделяться — тихо и уверенно.

Так что не ждите, пока мороз заставит вас задуматься. Найдите шарф, который подходит вашему стилю, климату и жизни.

И когда вы выйдете этой осенью на улицу — сделайте это с теплом и с большим присутствием.