Мужской журнал: 7 советов для мужчин по визуальному удлинению торса

Если ваш торс кажется сжатым или «укороченным» по сравнению с ногами, вы не одиноки.

Это распространённая проблема пропорций тела. Хорошая новость — с правильными приёмами в одежде можно выглядеть более сбалансированно, выше и элегантнее без хирургии и диет.

Разберёмся, как исправить визуально короткий торс, начиная с причины, почему пропорции кажутся неправильными.

Что такое короткий торс и почему это важно для мужского стиля

Прежде чем исправлять проблему, важно понять её суть. Скорее всего, у вас короткий торс, если:

Заправленные рубашки делают вас визуально тяжёлым сверху;

Сложно носить многослойные образы без эффекта «разрезания» тела пополам;

Ноги кажутся заметно длиннее верхней части тела.

Это не недостаток, а индивидуальная особенность пропорций. Цель — не скрыть её, а сбалансировать. Мужской стиль даёт инструменты для этого.

1. Золотое правило: растягивайте вертикальную линию

Это основа — всё остальное строится на этом принципе.

Хотите мгновенно сбалансировать образ? Создайте иллюзию вертикального пространства от плеч до талии.

Как это сделать:

Избегайте контрастных сочетаний верха и низа (например, белая рубашка и чёрные брюки) — они визуально делят тело пополам;

Подбирайте ремень под цвет брюк, а не рубашки — это сглаживает линию талии и удлиняет торс;

Выбирайте вертикальные детали — молнии, пуговицы, планки рубашек;

Откажитесь от ярких горизонтальных полос на рубашках и пиджаках — они сжимают торс.

2. Избегайте низкой посадки брюк — она вас саботирует

Небольшое изменение посадки брюк сильно влияет на пропорции.

Многие думают, что низкая посадка уравнивает пропорции, опуская талию. Но для мужчин с коротким торсом это делает ноги слишком длинными, а торс — ещё короче.

Что делать вместо этого:

Выбирайте брюки средней посадки — чуть ниже пупка;

Заправляйте рубашки только при необходимости и с поддерживающей верхней одеждой (например, пиджаком);

Избегайте широких ремней — они «съедают» визуальное пространство торса.

Совет эксперта: не обязательно всегда демонстрировать ремень. Отказ от него — стильный ход, если образ выглядит аккуратно.

3. Используйте рубашки, чтобы обмануть глаз

Здесь большинство мужчин с коротким торсом либо попадают в точку, либо ошибаются.

Рубашка может удлинить торс или сделать его незаметным. Сделаем так, чтобы она работала на вас.

Рубашки, которые помогают:

Хенли и поло с глубокими планками привлекают взгляд вниз;

Незаправленные повседневные рубашки с округлым низом, доходящим до середины молнии, визуально удлиняют торс;

Вертикальные узоры (тонкие полоски, вертикальная текстура) добавляют высоты;

Избегайте крупных логотипов, карманов и цветовых блоков на верхней части груди.

4. Пиджаки: структурированные, укороченные и лаконичные

Пиджаки — один из лучших инструментов для формирования и удлинения верхней части тела.

Неправильный пиджак делит тело пополам, правильный — формирует силуэт и балансирует пропорции.

Рекомендации:

Лучше короткие пиджаки — заканчиваются на уровне или чуть ниже тазовой кости;

Однобортные модели менее громоздкие сверху;

Низкая застёжка пуговиц визуально удлиняет торс;

Избегайте широких лацканов и чрезмерно набитых плеч — они добавляют объёма и укорачивают торс.

Стиль, которого стоит избегать: укороченный бомбер с широкой резинкой — он визуально увеличивает верх и укорачивает торс.

5. Цветовая стратегия: сохраняйте плавность переходов

Умелое использование цвета исправляет то, что не может сделать посадка.

Если рубашка и брюки «соревнуются» за внимание, страдает торс. Стремитесь к плавным цветовым переходам, которые ведут взгляд сверху вниз.

Попробуйте сочетания:

Тёмные брюки + рубашка среднего тона + тёмный пиджак — эффект вертикального «сэндвича»;

Монохромные образы в одной цветовой гамме — дружественны к торсу;

Избегайте светлых верха с тёмными брюками — верх кажется сжатым.

6. Аксессуары: сдержанные, лаконичные, стратегичные

Аксессуары могут либо сбалансировать фигуру, либо испортить пропорции.

Каждый сантиметр важен при коротком торсе. Даже аксессуары влияют на визуальные пропорции.

Рекомендуется:

Носить длинные и узкие ожерелья или шарфы;

Выбирать тонкие и минималистичные часы и браслеты;

Подтяжки лучше широких ремней для структурирования.

Избегайте:

Объёмных сумок, рюкзаков или кроссбоди, которые сидят высоко на груди;

Больших часов и массивных пряжек ремней.

Совет эксперта: носите сумку ниже по корпусу, чтобы сохранить вертикальную линию.

7. Уход и осанка: дополнительные сантиметры без усилий

Стиль — это не только одежда, но и то, как вы себя подаёте.

Правильная осанка добавляет больше длины торсу, чем любая одежда. Держите спину прямо, плечи назад, грудь вперёд.

Не забывайте про уход:

Аккуратно подстрижённая борода сужается книзу и визуально удлиняет лицо;

Вертикальный объём волос (слегка приподнятый помпадур или текстурированный квифф) добавляет высоты.

Реальные примеры стиля с коротким торсом

Эти мужчины нашли свои приёмы и выглядят отлично. Вы не одиноки — многие стильные мужчины имеют такой тип фигуры:

Том Харди — мускулистый, но с коротким торсом, часто носит брюки средней посадки и нейтральные многослойные образы;

Дэниел Рэдклифф — компактный силуэт, предпочитает глубокие V-образные вырезы и чистые линии;

Бруно Марс — мастер вертикальных линий, высоких брюк и длинных рубашек.

Они разобрались с пропорциями — и вы тоже сможете.

Ключевые выводы

Балансируйте пропорции, визуально удлиняя торс;

Сглаживайте цветовые переходы между рубашкой и брюками;

Выбирайте пиджаки и рубашки с вертикальным направлением, а не расширяющие силуэт;

Отдавайте предпочтение брюкам средней посадки, избегайте слишком низких или высоких моделей;

Минимализм и вертикальные принты в аксессуарах и одежде — ваш союзник.

Полезно знать

Мужской журнал рекомендует: правильный подбор одежды помогает скорректировать визуальные пропорции;

Советы для мужчин включают выбор вертикальных узоров и цветовых сочетаний для удлинения торса;

Мужской стиль — это не только одежда, но и осанка, уход и аксессуары, которые влияют на восприятие фигуры.

